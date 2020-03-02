ميرنا وليد - بيروت - أكملت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ تشويق الجمهور لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "مش هعيش"، والتي صورتها مؤخراً في باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج والفنان اللبناني جاد شويري.

ونشرت سماحة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتبت فيها بعض من كلمات الأغنية التي تقول:"امتحان وسقطت في ولموا الورق، جبنا كارت احترق، ناوي عيش عمري اللي جاي، على ورقة بيضا..".

وعلّقت على الصورة كاشفةً عن أنه سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات امير طعيمة والحان اسلام زكي وتوزيع الكسندر ميسساكيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.