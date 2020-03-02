جاستين تيمبرلايك يحقق الملايين في وقت قياسي -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم الأميركي جاستين تيمبرلايك أغنيته الجديدة "The other side" التي تجمعه بـSZA على طريقة الفيديو كليب ، وهي إحدى أغاني فيلم Trolls world Tour الذي أنتجته شركة تيمبرلايك ومن المتوقّع أن يصدر في مارس/آذار المقبل.

وشارك تيمبرلايك عدداً من الصور برفقة SZA على حسابه الرسمي أعلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بما معناه: "لقد كنت من محبي SZA لفترة طويلة ... كمغنية ، وكاتبة أغاني ، ومؤدية ، وكفنانة. عندما بدأنا العمل على "the other side" ، كان من الواضح أن صوتها ورؤيتها هما بالضبط ما تحتاجه الأغنية، وأنا أتشرف بالتعاون معها في هذا المجال".

كما ونشرت SZA مقطع من الفيديو كليب على صفحتها وكتبت: "تتشرف أن تكون جزءًا من أغنية Trolls world tour".

وقد حقق الكليب ما يقارب الـ 4 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام على طرحه فقط.

