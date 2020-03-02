ميرنا وليد - بيروت - اختار الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ أن يتقدم بالمعايدة لوالده الفنان ​البشير عبده​ وذلك بنشره صورة قديمة تظهره برفقته حين كان طفلاً ووالده يلف يده حول عنقه وعلق عليها :"كل عام و انت بألف خير بابا حبيبي .. حفظك الله لي .. لنا .. لجمهورك وأحبابك وأطال في عمرك يا أغلى الناس .. أرجو من الله أن يسعد قلبك ويحفظك من كل شر، وكل مكروه و يمتعك رب العالمين بالصحة والعافية وراحة البال .. أبي كل عام وأنت حبيبي.

إشارة إلى لمجرد لا زال يحصد نجاح اغنيته الجديدة على طريقة المهرجانات مع فرقة فناير بعنوان آسف حبيبي التي طرحها على طريقة الفيديو كليب وأخرجها عبدالرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع على طرحه عبر يوتيوب .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يعايد والده بكلمات مؤثرة وصورة قديمة جمعتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.