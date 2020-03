ليدي غاغا تستحم في حوض مليء بالثلج بعد تصويرها كليب "Stupid Love"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المغنية العالمية ​ليدي غاغا​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستحم في حوض إستحمام مليء بالثلج، مشيرةً إلى أنها تلجأ إلى هذه الطريقة بعد كل عمل فني لها.

وفي الفيديو الذي شاركته مع نادي مُعجبيها الذين يُطلقون على أنفسهم اسم Little Monsters أي "الوحوش الصّغار"، قالت غاغا: "أنا في الصّحراء في حوض استحمام الثّلج لأنني أحبُّ مُعجبيني".

وفي نهاية الفيديو، قالت المُغنّية: "أحبّكم أيّها الوحوش الصّغار. الحُب الغبي".

وكانت أطلقت غاغا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Stupid Love"، والتي صورتها بكاميرا هاتف ذكي وليس بالاعتماد على كاميرات السينما المتطورة، وهذه التجربة الثانية لنجمة عالمية تقوم بهذه الخطوة بعد سيلينا غوميز التي صورت أغنيتها Lose You To Love Me بكاميرا هاتف.