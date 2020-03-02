"قلبي دق" لـ شمس الأسطورة تقترب من المليون مشاهدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي الأسبوع على طرحها، إقتربت أغنية "قلبي دق" للفنانة السعودية ​شمس الأسطورة​ من المليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

الاغنية من كلمات عادل السعيدي، ألحان خالد العبيدي، وتوزيع علي غازي.

يشار إلى أن شمس الاسطورة الفنانة السعودية المعروفة بلقب ملكة الافراح الاولى في السعودية ودول الخليج، لها اكثر من ١٢ عامًا من العطاء الفني، حيث تقدم استعراض فني متكامل في الافراح.

نشاطها الفني لا يقتصر ضمن الحدود السعودية، بل تعتبر من الفنانات النشيطات الذي يحقق نشاطها الفني انتشارًا واسعًا خارج بلدها الام، رغم ححابها الذي اعتبرته تاجًا على رأسها وليس عقبة وهي فخورة به كونه يميزها ويميز شخصيتها المحتشمة.

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