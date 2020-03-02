تراند اليوم : نقابة الموسيقية : محمد رمضان بلطجي و هنحبسه .. كلام فشنك في الهوا – فيديو

وصف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية لاحد المواقع ، ان طرح الفنان محمد رمضان، لأغنية “أنت جدع”، مساء أمس الأحد، بـ”البلطجة”، إذ أنه دخل في تحدٍّ كبير مع نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان هاني شاكر، وقراره بمنع أغاني المهرجانات وعدم التعامل معهم.

قال سكرتير عام نقابة الموسيقيين إنَّه سيتعامل مع هذه الأزمة، بشكلٍ قانوني، إذ أنه سيعمل على تحميل الأغنية على قرص مدمج”، وسيتقدم ببلاغ خلال ساعات؛ يتهم فيه محمد رمضان بمزاولة مهنة دون تصريح، قائلًا: “إحنا في دولة قانون، ولن نسمح لأي شخص مُخالفة قرار النقابة”.

وأوضح أنَّ مخالفة قرار “الموسيقيين” بالمنع، قد يُعرض صاحبها إلى الحبس أو الغرامة وفقًا للقانون، مُحذرًا أي مطرب مهرجانات من طرح أي أغانٍ مُجددًا، حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون: “لن نقف مكتوفي الأيدي”.

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لكن يبدو ان السيد احمد رمضان لا يعلم بقوانين اليوتيوب التي لا تعتني بقرارات النقابة في شيئ و انه لن يستطيع المساس بمحمد رمضان من باي شكل .