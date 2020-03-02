فيديو: كلب يهاجم ميريام فارس... هكذا أفلتت منه

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نشرت الفنانة ميريام فارس، فيديو لكلبها يهاجمها.
وظهر الكلب في الفيديو وهو يعضّ الجاكيت الذي كانت ترتديه ميريام، وكاد ينزع عنها الجاكيت.
وبدت ميريام في الفيديو وهي تضحك، ولم تحاول خلع الجاكيت لتهرب من أنياب الكلب، واصفةً اليوم بأنّه يوم مجنون.
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on Mar 1, 2020 at 8:37am PST
وقد تخطّت نسبة مشاهدة الفيديو أكثر من مليون مشاهد في أقل من يومٍ واحد.
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