صور جديدة لابنة روان بن حسين واستقبال ملوكي لها

نشرت الفاشينستا الكويتيّة روان بن حسين، صوراً جديدة لها مع ابنتها "بيلا لونا" دون أن تظهر وجه الطفلة.

كما نشرت صوراً من حفل استقبال أقيم لها ولمولودتها في قصر كمبنسكي، قالت إنّه مستوحى من آلهة القمر الرومانية لونا.

وكانت روان قد أنجبت طفلتها الأسبوع الماضي، وكشفت للمرّة الأولى عن هويّة زوجها،الذي تبيّن أنّه رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، خطيبها الذي فسخت خطوبتها به سابقاً بعدما كشفت عن خيانته لها.

ونشرت روان فور إنجابها ابنتها صورة لها وللطفلة علقت عليها "18 ساعه في غرفه الولاده، اطول واجمل ساعات حياتنا، ليلحين اتذكر امي حبيبتي وزوجي جنبي، خايفين، متحمسين، سعيدين، مشاعر متلخبطة، يوم ولاده بنتي لونا اسعد يوم في حياتنا كنا اثنين وصرنا ثلاثة".

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وكانت روان قد وضعت طفلتها يوم الاحد ونشرت صورة لها وهي تحمل طفلتها عبر انستقرام وكتبت قائلة: "لم تكن رحلة سهلة ولكنها كانت تستحق كل شيء مني، طفلتي لونا أهلاً بك في العالم، أنت غالية جداً يا ملاكي الصغير".

ومع اعلان خبر وضع روان مولودتها، انتشرت صورة لخطييها السابق الليبي يوسف المقريف الذي اتهمته بخيانتها لها منذ أكثر من عام، حيث ظهر وهو يحمل طفلة رضيعة، وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو زوج روان، في حين أن روان وعند إعلان زواجها منذ عام قالت إن زوجها إماراتي الجنسية وإنه رجل قانون، ولم تنشر أي صورة واضحة لها معه إلى أن أنجبت ابنتها.

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