صور: مايا دياب تغيّرت كثيراً لم تعد تشبه نفسها

تنشر الفنانة مايا دياب باستمرار صورها وتحصد إعجاب متابعيها، إلا أنّ الصور التي نشرتها في الفترة الأخيرة، أظهرت تغيّراً كبيراً طرأ على وجه مايا، فباتت شديدة الشّبه بالفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتحت صور مايا التي تدأب على نشرها عبر حساباتها على السوشال ميديا، يتساءل المعلّقون عن سبب تغيّر مايا لدرجة إنّها لم تعد تشبه نفسها.

وكانت مايا قد أعلنت قبل أشهر، أنّها ستقوم بإجراء عمليّة ستغيّرها، لكنّها لم تفصح عن طبيعة العمليّة، إلا أنّ الصّور الجديدة أظهرت مايا بحنك أعرض وشفتين أكبر ما دفع بمتابعيها إلى مطالبتها بالكف عن الخضوع لأي عملية أو أبر لأنّها تبالغ كثيراً ما أفقدها الكثير من رونقها.

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فما رأيك بمظهر مايا الجديد؟

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