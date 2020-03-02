فيديو: معتصم النهار يوضح حقيقة خلافه مع أحمد فهمي

أكّد الفنان معتصم النهار أنّ علاقته بزميله أحمد فهمي جيّدة، وأنّ ما اشيع عن توتر في كواليس تصويرها مسلسل "أسود فاتح" مجرد شائعات، وأنّ اسم أحمد سقط سهواً من إحدى مقابلاته ولم يتعمّد تجاهله.

وقال معتصم في تصريحات لبرنامج MBCTrending إنه لم يتعمّد إغفال اسم أحمد عند سؤاله عن مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعهما، في أحد اللقاءات التلفزيونية.





وتابع: لم أكن اقصد بالطبع، الفنان احمد فهمي هو أخ لي، وأنا غفلت ذكر أكثر من اسم من بينهم روجينا وذلك بسبب الارهاق الشديد.

بينما أوضح أحمد فهمي: أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا أكبر بكثير من أي حقد وشائعات. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح"

وتابع: مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافة الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء.. تبذله لدعمهم.

وكان أحمد قد أكد أنّ ما نشره عن معتصم كان على سبيل المزاح، معاتباً الصحافة التي جعلت من هذا المزاح خبراً يتداول به، بينما لم تكتب خبراً عن دوره في المسلسل.

ورد فهمي بتغريده غاضبة قال فيها: وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي، ثم قام بحذف التغريدة بعد ساعات قليلة، وتحول للهجوم على وسائل الاعلام التي نشرت كلامه، وبدل موقفه بالتأكيد على وجود صداقة حقيقة تجمعه بمعتصم.

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مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة ومعتصم النهار وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من ‏تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل‎

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