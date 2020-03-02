عمرو دياب ضيف شرف في فيلم دينا الشربيني الجديد

توقّع كثيرون أن يكون الفنان عمرو دياب، ضيف شرف في فيلم الفنانة دينا الشربيني الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وكان السبب في انتشار الخبر، تأكيد دينا أنّ ثمّة مفاجأة كبيرة في قائمة ضيوف الشرف في الفيلم، توقّع كثيرون أن يكون عمرو الذي يدعم دينا في كل مشاريعها الفنية، وكان من المقرر أن يشاركها بطولة فيلم من إخراج محمد سامي.

ونشرت دينا بوستر الفيلم عبر حسابها على انستقرام وعلقت عليه قائلة: البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم كريم عبد العزيز. بطوله ماجد الكدواني. انتاج وائل عبد الله لؤي عبد الله أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف أيمن وتار. إخراج أحمد الجندي.

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وتابعت قائلة: وضيوف الشرف مفاجأة حلوه جداااا البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠، وجاءت أغلب ردود متابعيها لتخمن ظهور النجم عمرو دياب كضيف شرف، علما أنه لم يفعلها طوال تاريخه الفني.

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