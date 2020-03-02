عادل امام: "ما زلت على قيد الحياة وأنا في بيتي أحلّ كلمات متقاطعة"

نفى الفنان عادل إمام ما تردد حول وفاته مؤخراً، بعد أن أعلن نجله المخرج رامي إمام أن سبب غيابه عن عزاء محمد حسني مبارك هو إصابته بوعكة صحية، مما تسبب في انتشار خبر وفاته على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نفى عادل إمام الأمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكداً: «إنتوا مستعجلين على موتي ليه؟! أنا كويس وزيّ الفل وقاعد في بيتي بحلّ الكلمات المتقاطعة».

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وقال عادل إمام بطريقته الكوميدية المعروفة: «برد عادي جداً يا عمرو، ومافيش حاجة، عايزني أموت ليه؟! ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب: لا طبعاً إنت فنان كبير.. إحنا عندنا كام عادل إمام!».

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وكان المخرج رامي إمام قد كشف أن سبب غياب والده الفنان عادل إمام عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو المرض، حيث أصيب مؤخراً بأزمة صحية منعته من الحضور، ولم يكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمّت به.

فيما تمنت شيريهان لعادل إمام الشفاء العاجل، في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»، حيث كتبت: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية».

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