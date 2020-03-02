متحطش إيدك عليا.. القصة الكاملة لأزمة ليلى علوي مع معجب في سوهاج

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجبيها وضع يده على كتفها خلال وجودها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.

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قامت ليلى علوي بمهاجمة هذا الشخص والانفعال عليه قائلة: «متحطش ايدك عليا»، وذلك وسط عدد ضخم من الأهالي الذين التفوا حولها لالتقاط الصور التذكارية معها.

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وقالت ليلى علوي، في تصريحات صحافية: أنا بحب أهل سوهاج جداً... لكن مكنش ينفع أن حد يحاول يحط ايده عليا وهو بيتصور... ده الأمر إللي بيضايقني».



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