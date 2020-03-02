احمد العوضي يؤكد شائعة زواجه من ياسمين عبد العزيز سرا.. شايفه كل الناس أحمد

أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل مجدداً حول علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد انتشار أنباء ارتباطهما أكثر من مرة، خلال الفترة القليلة الماضية وزواجهما سراً، وهذا ما أكده العوضي بطريقة غير مباشرة.

بدأ الأمر عندما نشر كريم فهمي، صورة جمعته بياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل «ونحب تاني ليه» معلقاً عليها: «مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبدالعزيز وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ».

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وقامت ياسمين بالرد عليه قائلة: «يا أحمديكو»، مما جعل كريم فهمي يتعجب معلقاً بشكل كوميدي: «طبعاً أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جداً، بس الفكرة بقي هو إنتي فاكرة كل ده إن أحمد أخويا إللي بيمثل معاكي كل ده ولا إيه ولا إنتي بتفكري في إيه، فهميني دماغك فيها إيه... أحمديكو مين؟؟».

بينما قام الفنان أحمد العوضي بالتعليق قائلاً: «لا هي دلوقتي شايفه كل الناس أحمد»، كما قال أيضاً: «أصالة قالت ليه بنادي الناس باسمك»، بينما اكتفت ياسمين، باستخدام الوشوش التي تعبر عن كسوفها، ليعلق كريم فهمي: «ونحب تاني ليه... اتفضلوا الأكونت أكونتكوا»، الأمر الذي آثار الجدل مجدداً حول علاقتهما.

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