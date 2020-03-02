منة عرفة في المستشفى وعلي غزلان ينفي إصابتها بفيروس كورونا

أكد اليوتيوبر المصري علي عزلان أن الممثلة منة عرفة بخير، بعد إجرائها عمليّة جراحية تكلّلت بالنجاح، نافياً ما أشيع عن إصابتها بفيروس كورونا. منة في المستشفى وقال غزلان الذي تثار علامات استفهام حول علاقته بمنّة، إنّ هذه الأخيرة تعرضت لوعكة صحية عانت خلالها من مغص شديد، وتمت معالجتها ببعض المسكنات، ومع ازدياد الألم نقلت إلى المستشفى. منة وعلى الغزلان في المستشفى Advertisements وتبين بعد الفحوصات أنّها تعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية، استدعى خضوعها لجراحة إزالة الزائدة بصورة عاجلة خوفاً من انفجارها. إقرئي أيضًا: فيديو: روبي ترقص لـ تامر حسني وهكذا علّق الجمهور منى زكي تكشف عن أول صورة لابنها يونس وتكتب رسالة مؤثرة لأشقائه منة عرفة نشرت عدة صور من داخل المستسفى، أما علي غزلان، فنشر صور جديدة وعلق عليها قائلاً: هتخفي وتقومي من العملية و تبقي زي الفل"، وبعدها قام بكشف تفاصيل إضافية، أكد فيها أن منة عرفة تعرضت لالتهابات في الزائدة الدودية، وستخضع لعملية جراحية.

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