بالفيديو: حسن شاكوش يتصدر جوجل بسبب أغنيته الجديدة "عود البطل"

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤشر بحث موقع جوجل بعد ساعات قليلة من إعلانه عن موعد طرح مهرجانه الجديد «عود البطل».
وأعلن حسن شاكوش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن طرح أغنيته الجديدة «عود البطل».
وكتب حسن شاكوش «عود البطل، يوم التلات الساعة 6... حاجة هتعجبكم، وهتعدي بنت الجيران وهتكسر مصر».
كانت نقابة المهن الموسيقية بدأت في اتخاذ إجراءات نحو وقف أغاني المهرجانات ورفعها من موقع «يوتيوب» و«أنغامي» و«ساوندكلاود»، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغاني من فوضى في عالم الموسيقى.
يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قراراً منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح؛ حفاظاً على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.
شاهدي الأغنية :
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