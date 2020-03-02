فيديو: روبي ترقص لـ تامر حسني وهكذا علّق الجمهور

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المصرية روبي، وهي ترقص على أنغام أغنية "كل اللي فات" للفنان تامر حسني، وحقّق تفاعلاً كبيراً، ككل الفيديوهات التي تظهر فيها روبي وهي ترقص، وآخرها قبل أشهر في حفلة خاصّة في بيروت. روبي

روبي الفيديو التقط في حفل زفاف ابنة معلق كرة القدم ومقدم البرامج الشهير مدحت شلبي والمطربة شيرين وجدي، حيث خطفت الأضواء من الحاضرين. Advertisements وبعد انتشار الفيديو، طالب كثيرون روبي بالعودة إلى الغناء وتصوير كليبات تذكّر بكليباتها القديمة، التي حققت نجاحاً كبيراً، وصنعت لها هويّة فنية لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها رغم انسحابها من عالم الغناء وتركيزها على التمثيل منذ سنوات. إقرئي أيضًا: منى زكي تكشف عن أول صورة لابنها يونس وتكتب رسالة مؤثرة لأشقائه صور وتفاصيل: هكذا اشتعلت المعركة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم من جديد

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