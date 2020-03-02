كشفت الممثلة منى زكى، للمرة الأولى عن صورة ابنها الثالث يونس، مؤكّدة أنّها ستفتقده وشقيقته وشقيقه لانشغالها في المرحلة المقبلة بتصوير مسلسلها الجديد المقرّر عرضه في رمضان 2020. إقرئي أيضًا: فيديو انتحار كارول سماحة بإلقاء نفسها من شرفة منزلها يشعل السوشال ميديا شاهدوا مي عمر في أحدث ظهور لها.. هل أجرت عملية تجميل في أنفها؟ وظهر يونس في الصورة برفقة شقيقه سليم عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستقرام، حيث علقت منى قائلة: سأفتقدكما أنتما وأميرتي. Advertisements يونس وشقيقه منى بدأت قبل أسبوع تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وقد تم الاتفاق مع بقية نجوم العمل على زيادة ساعات التصوير ومنع الأجازات، وانطلاق التصوير متأخراً يحتّم على شركة الإنتاج العمل على مدار الساعة للتمكّن من إنهاء أوّل عشر حلقات لتسليمها للفضائيات قبل بدء الشهر الفضيل. ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم محمد ممدوح ومحمد فراج و سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجى ونسرين طلعت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تكشف عن أول صورة لابنها يونس وتكتب رسالة مؤثرة لأشقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.