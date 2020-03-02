ابنة نوال الزغبي تلفت الأنظار بوشم باسم والدتها

لفتت تيا، ابنة نوال الزغبي الأنظار إليها بتاتو يحمل اسم والدتها نوال الزغبي باللغة الإنجليزية، وأشاد الكثيرون بتلك اللفتة التي عبرت عن حبها الشديد لوالدتها وتعلقها به.

وظهرت تيا في الصورة وهي ترتدي ملابس صيفية، وتحمل في يدها كوباً من العصير وقطعة من الحلويات، وأشاد الكثيرون بإطلالتها التي اختارت لها الهوت شورت.

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وكانت نوال الزغبي كانت قد انتهت من تصوير كليبها الجديد «القوية» في سوق قابل أحد أسواق منطقة جدة التاريخية، وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

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ونشر هشام الهويس فيديو من كواليس الكليب عبر حسابه على سناب شات، وكتب تعليقاً على الفيديو: «أقل شيء ممكن ينقال على نجمة بحجمك هو إنك ذهبية ولازم يصوروك بين محلات الذهب». وتداول الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي، خلال الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان «كده باي» وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بسبب فكرته الجديدة، التي قدمت به أغنيتين وهما، جوه قلبه، وصبح، وأشاد الكثيرون من محبيها بأغانيها وطالبوها بأن تجدد هذه الأفكار مجدداً.