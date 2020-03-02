الصحة العالمية تنصح بعدم ارتداء الأصحاء للكمامات الطبية

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كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 05:35 مساءً - نشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي أنه لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات طبية إلا في حال كونهم مسئولين عن رعاية شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وأشارت إلى إنه ينصح باستخدام الكمامة في حال وجود سعال أو عطس .. وأنها تكون فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي .
وأكدت المنظمة الدولية إنه عند ارتداء الكمامة يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها .
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