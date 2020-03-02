سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2 مارس 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، بنحو 3 قروش عن سعر الأمس، لدى معظم البنوك وشركات الصرافة، وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا الجديد الذي أعلنت الحكومة المصرية ظهور حالة مصابة به في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6%، أمس الأحد، مسجلا أسوأ أداء له منذ عام 2012، بالتوازي مع تراجعات جماعية للأسواق العالمية متأثرة بحالة من الفزع لدى المستثمرين مع مواصلة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعه من تراجع لأسعار النفط.

وخلال الأسبوع الماضي زاد سعر الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة متفاوتة، وذلك بعد موجة تراجع أمام العملة المصرية.

وكان الجنيه قد ارتفع أكثر من 50 قرشا مقابل الدولار منذ بداية 2020 وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

ويُعزى الهبوط المفاجئ إلى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تسبب في موجة من عمليات البيع في الأسواق الناشئة، وفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مؤخرا عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقابل 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018.



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وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.

أعلى سعر للدولار

وعرض أعلى سعر للدولار مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه للبيع.

تلاه السعر في بنوك عودة والمصرف المتحد والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية ومصر إيران 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع، والتي رفعت جميعها سعر الدولار مقارنة بسعر الأمس.

أما البنك التجاري الدولي - أكبر البنوك الخاصة- فقد عرض سعر الدولار بـ15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك الإسكندرية وبلوم مصر والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي.

فيما بلغ سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري عند 15.57 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه للبيع وهو سعر إغلاق شاشات المركزي أمس الأحد.



أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك الأهلي "أكبر البنوك الحكومية"، مسجلا 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع، رغم زيادة البنك للسعر بقرشين عن سعر أمس الأحد، وهو السعر ذاته في بنك مصر.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو بنحو 10 قروش مقارنة بسعر أمس الأحد ليسجل 17.13 جنيه للشراء، كما ارتفع بنحو 6 قروش للبيع مسجلا 17.35 جنيه، وزاد سعر الشراء للجنيه الإسترليني بنحو 8 قروش ليصل إلى 19.87 جنيه، مقابل تراجع سعر البيع بنحو 10 قروش مسجلا 20.11 جنيه، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، كما ظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدينار الكويتي إلى 50.69 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.