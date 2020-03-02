رونالدو يرفض طلب رئيس ريال مدريد احتراما ليوفنتوس

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس طلب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الجلوس بجواره خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وذلك احتراما لناديه الإيطالي.

وتواجد رونالدو في مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء الأحد لمشاهدة الكلاسيكو الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وحسمه الفريق الملكي بنتيجة 2-0.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن المسؤولين في ريال مدريد كانوا في غاية السعادة بحضور رونالدو، والذي تزامن مع تحقيق الفريق للانتصار بالمباراة وانتزاع صدارة الليجا.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز عرض على رونالدو الجلوس على جانبه في منطقة كبار الزوار خلال المباراة إلا أنه رفض احتراما لناديه الحالي يوفنتوس.

Advertisements





وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها رونالدو إلى ملعب الريال، منذ رحيله عن الفريق المدريدي في صيف 2018، صوب يوفنتوس، مقابل 100 مليون يورو.

وجاء حضور رونالدو لمباراة الكلاسيكو، مستغلا تأجيل مباراة فريقه يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وسبق لرونالدو أن لعب مع ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وشارك في 31 مباراة كلاسيكو أمام برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين، واستطاع خلال مسيرته بقميص "الميرينجي" تحقيق 15 بطولة مختلفة محليا وقاريا ودوليا.

يذكر أن فوز ريال مدريد على برشلونة منحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن البارسا الوصيف.