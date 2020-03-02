قطر فقدت عقلها.. الدوحة تعزي أنقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خروج جديد على الإجماع العربي الذي ندد بعدوان أنقرة على الأراضي السورية، وزير خارجية قطر يقدم التعازي لتركيا بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارات جوية للجيش السوري على مواقع لتنظيمات إرهابية بإدلب.
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عزاء الوزير القطري يكشف عن تخبط سياسات الدوحة، كيف يعزي جنودًا قتلوا في أرض احتلوها وهم يقاتلون في صفوف القاعدة وجبهة النصرة من أجل طموحات السلطان المحتل أردوغان؟
حكومة أردوغان قتلت آلاف الأبرياء من السوريين ودمرت مدنهم بدعمها العصابات الإرهابية والقتلة.
قطر فقدت عقلها بالتماهي مع سياسة تركيا العدوانية في احتلال أراضي دولة أخرى عربية وإسلاميةٍ، إرضاء لعصابات أردوغان الإرهابية وجماعة الإخوان الـمفلسة.
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