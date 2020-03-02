عادل إمام: عاوزيني أموت ليه؟

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت عقب انتشار خبر ادخال النجم المصري عادل إمام الى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة ألمت به، عبّر الزعيم في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن اندهاشه من الأقاويل التي تناولت حالته الصحية.

وعلق بشكل ساخر: “هما عايزيني أموت ليه؟”، مؤكداً أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة. وكشف “إمام” عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة على سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو” لعرضه في شهر رمضان المقبل.

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وكان عادل امام قد تغيب عن حضور حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية، في حفل افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حضر نجله المخرج رامي الحفل لاستلام الجائزة.

وعلى هامش حضور الحفل، كشف رامي امام تفاصيل الحالة الصحية لوالده عادل إمام، قائلًا: “إنه تعرض لأزمة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل، بناء على أوامر الأطباء”.

نذكر ان عادل امام يخوض السابق الرمضاني 2020 بمسلسل “فلانتينو”، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام. المسلسل يضم نخبة من أهم نجوم الشاشة المصرية، ابرزهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم.