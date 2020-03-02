السعودية ريم السعد.. منشورها الأخير عن الموت وفيديو دفنها يثيران جدلا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارقت المتخصصة النفسية السعودية ريم السعد الحياة بشكل مفاجئ، وتصدر اسمها تويتر في المملكة بعنوان #ريم_السعد_في_ذمه_الله، عبر خلاله متابعوها عن صدمتهم وحزنهم لهذا الخبر.

لكن تساؤلات المغردين السعوديين عن سبب وفاة ريم السعد ما زالت متواصلة، وسط تكهنات بأنها توفيت بسبب أزمة قلبية في حين يعتقد آخرون أنها فارقت الحياة خلال حادث سيارة تسبب لها في نزيف داخلي.

وقال مغردون نقلا عن مصادر مقربة من المتخصصة ريم السعد إن الوفاة جاءت بفعل مرض لازمها في الآونة الأخيرة، وقد تم حجزها في المستشفى وتم تقديم العلاج اللازم لها، ولكنها توفيت، وآخرون قالوا إن شقيقها ذكر أن الوفاة جاءت طبيعية ولم يكن هناك مرض مزمن أو شيء من هذا القبيل، وإنما تم نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها.

وعلى الرغم من إعلان الحساب الرسمي لها عن موعد صلاة الجنازة الذي كان أمس الأحد بعد صلاة العصر في جامع الأمير محمد بن فهد إلا أنه لم يتم توضيح أسباب أو ملابسات الوفاة الصادمة.

ونشر مغردون سعوديون الكلمات الأخيرة للمتخصصة ريم السعد؛ إذ تحدثت كثيرا عن الموت وأكدت على أهمية التعامل الحسن مع الناس؛ لأن الموت يأتي بشكل مفاجئ ولا يبقى إلا السيرة الحسنة والعمل الطيب. وكانت لهذه الكلمات الأثر الكبير في نفوس متابعيها.

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كما نشر سعوديون مقطع فيديو لمراسم دفن ريم السعد وهو ما تسبب في حالة جدل كبيرة، دون ورود أي تأكيد من عائلتها عن صحة هذا الفيديو المتداول.

وتعد ريم السعد متخصصة نفسية تمتلك شعبية كبيرة وتعتمد بعلاجها على الإذكار وتلاوة القرآن الكريم، ولديها العديد من البرامج الدينية المتنوعة وتنقلها عبر قناتها على اليوتيوب ولديها الكثير من المحبين والمتابعين.

ونعتتها شقيقتها قائلة:"كيف لي أن أستوعب خبر رحيلك كيف لي أن أصدق يا ريم يا السعد كنت كلما ضاقت بي الوسيعة قلت في نفسي لا حل لي إلا ريم كنت سند وعزوة لنا يا غالية ".