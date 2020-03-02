فيصل العيسى يغادر "شباب البومب" وأصبح في أحضان MBC!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت قناة mbc الفنان فيصل العيسى بطل مسلسل "شباب البومب" والذي يبث على شاشة روتانا، حيث استطاعت ضمه لباقة مسلسلات وبرامج mbc الرمضانية، وبدأ الفنان فعليا تصوير مسلسله الجديد "مامجي" حاليا في جورجيا.

وأمضى فيصل العيسى 8 مواسم رمضانية عبر شاشة روتانا، وبعد النجاح الذي حصده من قبل فئة الأطفال تحديدا ومتابعة مسلسله على مدار العام، رأت mbc التعاقد معه كموسم أول تجريبي ومن ثم يتم تمديد العقد لسنوات.

وفي وقت سابق أثار المسلسل حوله الكثير من الانتقادات بسبب تكرار الشخصيات، والمشاهد المرفوضة في شهر الصيام، إلى جانب تقمص شخصيات يرى البعض بأنها تشجع الجيل الجديد على التمرد على العادات والتقاليد، وعلى الأسرة التي يعيشون بينها.

وضجت حينها مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بإيقاف عرض المسلسل قبل بثه، وحظيت تلك المطالبات باهتمام واسع في السعودية على أن هذا المسلسل يحتوي على مضمون تافه وألفاظ سوقية، وأنه لا يوفر شيئا أخلاقيا للجيل القادم ومن ثم يجب منع عرضه سواء في شهر رمضان أو غيره.

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وتعرض المسلسل أيضا إلى تهديد وزارة الإعلام السعودية حينما هددت القناة الناقلة بإيقافه في حال تم الاستمرار في عرض المشاهد الخادشة، ووجه الوزير تنبيها بضرورة حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة وإلا فسيتم إيقافه.

وبحسب المعلومات الواردة؛ فإن المسلسل الجديد "مامجي" سيتناول نفس القضايا والشخصيات التي كانت تعرض باسم "شباب البومب"؛ إذ تتناول أولى الأجزاء مجموعة من القضايا الشبابية كعادته بأسلوب كوميدي ساخر من خلال حلقات منفصلة، يرتكز فيها المسلسل على الأحداث الاجتماعية في قالب من المواضيع التي تتنوع بين الرياضة والكوميديا.

وبدأت رحلة تصوير المسلسل في جورجيا منذ نحو شهرين، وبمشاركة مجموعة من المواهب والوجوه الجديدة خاصة التي لمعت على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت شهرة كبيرة من خلالها، وكان لها تأثير كبير على الجمهور، والمسلسل من بطولة فيصل العيسى منتج العمل.