مي حلمي تتشاجر مع فتاة بسبب زوجها

دخلت الإعلامية المصرية مي حلمي في مشادة حادة مع إحدى المتابعات لها من خلال حسابها على موقع "إنستغرام" .

كانت البداية مع تعليق من هذه الفتاة على إحدى صور مي، حيث كتبت لها :"مالكيش ولا صورة مع جوزك ليه لوحدك كده على طول ... ولا مرة شفتك متصورة معاه ليه مش فاهمة".

لكن مي لم تتقبل هذا التعليق، وردت بغضب وبشكل حاد وكتبت: "وانتي مالك هو أنا سالتك مش حاطة صورتك ليه .. وتفهمي ليه اصلا".

مي حلمي متزوجة من نجم آراب أيدول محمد رشاد منذ عدة شهور وقد أثارت هذه الزيجة جدلاً كبيراً بسبب إلغاء حفل الزفاف من قبل بعد نشوب خلاف حاد بينهما، إلا أنهما تصالحا وتزوجا وأقاما حفل زفاف آخر ضخم .

Advertisements

وكانت مي حلمي كشفت عن تعرضها للإجهاض مؤخرًا، وتلقت وقتها عشرات التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليها .

قد يهمك أيضا:

تعرف علي رسالة من مي حلمي لزوجها

مي حلمي عروس في كواليس "المتزوجون"