عمرو دياب يهدي ألبوم "سهران" إلى روح فنان راحل

بعد أن اضطر لتأجيل حفله الذي كان مقرراً أن يقام يوم الجمعة الماضي في مركز المنارة، بسبب حالة الحداد التي أعلنتها الدولة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أحيا الهضبة عمرو دياب الحفل بساحة مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، واحتفل مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد "سهران"، في حفل حمل لافتة كامل العدد.

وغنى الهضبة خلال الحفل معظم أغاني ألبومه الجديد وهي "حلوة البدايات" التي بدأ بها الحفل، واستكمل بأغاني: "سهران"، و"مهرجان"، و"جامدة بس"، و"جميلة"، و"هيعيش يفتكرني"، و"بالضحكة دي"، و"أول يوم في البعد"، و"بحبه"، و"مكانك في قلبي"، و"روح"، و"زي مانتي"، و"قدام مرايتها"، و"يوم التلات"، و"عم الطبيب".

وحرص الهضبة على تحية الجمهور وأبدى سعادته لحفظهم كلمات جميع الأغاني وترديدها معه، خاصة أغنية "عم الطبيب" ليمازحهم قائلا: "والله انا مبسوط بيكوا دي كلماتها صعبة وكتيرة".

وفاجأ الهضبة جمهوره عندما أعلن إهداء ألبومه سهران إلى روح الفنان الراحل عزت أبو عوف، لترتفع الهتافات مؤكدة أنه لا يوجد من ينافس عمرو.

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ويعد الحفل الجماهيري الأول لعمرو دياب في القاهرة الذي يحتفل من خلاله بألبومه الجديد "سهران"، والذي يتكون من 16 أغنية، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا، والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".

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