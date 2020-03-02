عمرو عرفة يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده:

هنأ المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صديقه الفنان أحمد السقا، الذي احتفل بعيد ميلاده أمس.

وكتب: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي، يا فارس الفرسان".

الفنان أحمد السقا من مواليد 1 مارس، يعتبر من أهم النجوم على الساحة الفنية، وله عدد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "مافيا"، "تيتو"، "الجزيرة".

ويستكمل الفنان أحمد السقا، تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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