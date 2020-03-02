أحمد داود ينتهي من تصوير يوم 13 أول فيلم عربى بتقنية الـ 3D

انتهي الفنان أحمد داود من تصوير دوره في فيلم " يوم 13 " للمخرج وائل عبد الله ، حيث نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة جديدة لفريق العمل.

وعلق أحمد علي الصورة :" الحمد لله رب العالمين انهاردة كان آخر يوم تصوير فيلم يوم 13 ، لأول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ 3D ، تجربة تعبنا فيها جدا جدا عشان نكون عند حسن ظن حضراتكم ونقدملكم فيلم يحترم عقولكم وتستمتعوا بتجربة سينمائية هي الأولى من نوعها.

تابع : شكرا جزيلا أستاذ وائل عبدالله وشركة أوسكار على تقديم فيلم بالحجم ده وشكرا لكل فريق الإخراج.

أضاف : شكرا مصطفي فهمي وكل فريق التصوير ،شكرا باسل حسام وكل فريق الديكور وشكر خاص جدا لكل الممثلين اللي اتبسطت جدا جدا بالشغل معاهم برغم صعوبة ايّام التصوير.

الفيلم بطولة كل من دينا الشربيني ، شريف منير ، محمد ثروت ، أروي جودة ، جومانا مراد ، نسرين أمين ، فيدرا ، محمود عبدالمغني ، أحمد زاهر ، مجدي كامل ، نهال عنبر ، محمد الكيلاني ، جيهان خليل ، محمد الصاوي ، نهي عابدين ،فيلم " يوم 13 ” فيلم عيد الأضحي .

Advertisements

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم وفقا لخطة الشركة المنتجة، كما تفاضل الجهة المنتجة حاليا بين اسم "يوم 13" و"القصر الملعون" لطرح الفيلم.

قد يهمك أيضا:

أحمد داود يقترب من إنهاء تصوير فيلم «يوم 13»

دينا الشربيني تحتفل على أغنية عمرو دياب