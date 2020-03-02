تأجيل حفل إليسا في أربيل بالعراق بسبب كورونا

قام القائمون على حفل الفنانة إليسا المقرر إقامته في العراق 20 الشهر الجاري تأجيله بسبب مرض كورونا، إلى تاريخ يتم الاعلان عنه لاحقا.

وجاء في المنشور:"نظراً للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة اجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات وبضمنها الاحتفالات والحفلات الفنية... تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في اربيل Galaxy Hall إلى تاريخ آخريتم الإعلان عنه لاحقاً".

وانتهت النجمة اللبنانية إليسا، من تسجيل أغنيتها الجديد "بنحب الحياة" من ألبومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفني نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة "عظيمة"، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادرعبد الله وأحمد إبراهيم.

وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

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وطرحت إليسا، فى شهرديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

وكانت الفنانة إليسا، قد هاجمت الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان بعد وصولها إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، وغردت إليسا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

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