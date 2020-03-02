ليدي جاجا تتصدر قائمة أفضل الأغانى السينجل في إنجلترا بـ stupid love

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية ليدي جاجا أن تتصدر هذا الأسبوع قائمة أفضل الأغاني السينجل في إنجلترا و ذلك بأغنيتها الجديدة " stupid love " التي أطلقتها مؤخرا ، و أغنية " stupid love " لليدي جاجا هي واحدة من أغنيات ألبومها السادس والذي ستطلقه قريبا ويحمل اسم " Chromatica " .
من جهة أخري استطاع كليب " stupid love " أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 20.5 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .
كلمات الأغنية :
[Verse 1]
You're the one that I've been waiting for
Gotta quit this cryin', nobody's gonna
Heal me if I don't open the door
Kinda hard to believe, gotta have faith in me
[Refrain]
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Look at me now
[Pre-Chorus]
'Cause all I ever wanted was love
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah
All I ever wanted was love
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
[Chorus]
I want your stupid love, love
I want your stupid love, love
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
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