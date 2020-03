شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تتصدر قائمة أفضل الأغانى السينجل في إنجلترا بـ stupid love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية ليدي جاجا أن تتصدر هذا الأسبوع قائمة أفضل الأغاني السينجل في إنجلترا و ذلك بأغنيتها الجديدة " stupid love " التي أطلقتها مؤخرا ، و أغنية " stupid love " لليدي جاجا هي واحدة من أغنيات ألبومها السادس والذي ستطلقه قريبا ويحمل اسم " Chromatica " .

من جهة أخري استطاع كليب " stupid love " أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 20.5 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this cryin', nobody's gonna

Heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe, gotta have faith in me

[Refrain]

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)

I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Look at me now

[Pre-Chorus]

'Cause all I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah

All I ever wanted was love

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)

Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)

[Chorus]

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)