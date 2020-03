شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نصف قرن من منعه..بريطانيا تعرض فيلم يتعاطف مع النازية ويضم مشاهد جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور ما يقارب الخمسين عاما على رفع فيلم Dance of the Seven Veils للمخرج العالمي كين راسل، من دور العرض السينمائي، قررت بريطانيا إعادة الفيلم مرة آخري للعرض في مهرجان كيزيك السينمائي البريطاني في دورته القادمة.

الفيلم البريطاني الذي عرض لمرة واحدة فقط، في فبراير عام 1970 تم وقفه من دورالعرض بسبب احتواءه على مشاهد تصورالمؤلف الموسيقي الألماني الشهير ريتشارد شتراوس تعاطفه مع النازية والكثيرمن المشاهد الجنسية، مما دفع عائلته لتدشين حملة كبيرة ضد الفيلم لإزالته من العرض.



وبعد مرورخمسين عام من وقف عرض الفيلم، وتحوله من ملكية فكرية لشخص معين إلى ملكية عامة بموجب القانون الذي يلزم الأعمال السينمائية بذلك، يحظى الفيلم بفرصة ثانية بدورالعرض السينمائي.



ومن المقرر ان تحضر ليزي راسل، أرملة المخرج الكبير كين راسل، عرض الفيلم على مسرح بلدة كيزيك في مقاطعة كمبريا، شمال غربي إنجلتر، ونقلت الصحف العالمية أول تصريح لأرملة المخرج قائلة "كمبريا كانت بمثابة الموطن الروحي لكين، ففي هذه المنطقة صور فيلمه الأول جحيم دانتي. وما أن شاهد جبل سكيداو، حتى اشترى منزلاً في اليوم التالي"، مضيفه "هذه هي المنطقة التي كان كين يعتبرها متناغمة مع روحه، والأمر نفسه بالنسبة للموسيقى التي يعتبرها صدى لروحه أيضاً، لذا فنحن سعداء جداً لأن العرض يحصل هنا، حيث تعلق قلب كين، وقلبي، في كيزيك".



وفى تصريحات لرئيس مهرجان كيزيك السينمائي قال "منذ سنوات وانا أتابع باستمرار فترة منع الفيلم من أجل استغلاله في العرض العام، كونه فيلم من أبرز الأفلام السينمائية في تلك الحقبة والذي يضم بعض الموسيقي القوية التي ينبغي خروجها للنور مرة آخرى".