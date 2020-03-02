شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بطلة أمام ماجد المصرى فى "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة نسرين طافش لمسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصرى لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، للمخرج سميح النقاش، وجارى تعاقدات باقى الأبطال استعداداً لإنطلاق التصوير الأيام المقبلة، حيث انتهى المخرج من معاينة جميع الأماكن التي يتم فيها تصوير العمل سواء خارجى أو داخلى، ويعد المسلسل بمثابة التعاون الأول بين النقاش وماجد المصرى في الدراما التليفزيونية.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع على المال بشكل معقد جدًا، ويحمل جزءًا كبيرًا من الإثارة والتشويق للمشاهد، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.



الفنانة نسرين طافش

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عرض مؤخرًا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العمل على اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

وسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

ومن ناحية أخرى ويعرض للنجمة نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، ونال إشادات كبيرة، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.