شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم "يوم 13" وطرحه فى موسم عيد الأضحى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد داود، عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد "يوم 13" واستعداد وائل عبدالله مخرج العمل لعمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج، حيث نشر "داود" صور احتفاله برفقة طاقم العمل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مؤكدا استمتاعه بالتجربة الجديدة التي اجتهد طاقم الفيلم للخروج بها في صورة مميزة حيث يعتبر أول فيلم ثلاثي الأبعاد في مصر.

فيلم "يوم 13" انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى وبطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله ومقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم وفقا لخطة الشركة المنتجة، كما تفاضل الجهة المنتجة حاليا بين اسم "يوم 13" و"القصر الملعون".



اسرة فيلم يوم 13

Advertisements

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 4 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد "يوم 13" البطولة المطلقة الثانية لأحمد داود في السينما بعد تقديمه "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة وعدد من النجوم كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وتم طرحه في موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون جنيه.