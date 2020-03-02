شكرا لقرائتكم خبر عن فندق 5 نجوم.. عبد الله بو شهري يستعرض الحجر الصحى بالكويت لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطعا مصورا من داخل الحجر الصحي الخاص بمرضى كورونا في الكويت، ويظهر الفيديو فخامة غرف الفندق الـ5 نجوم، قائلا :" ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم.. منظمة الصحة العالمية مصدومة".

وخرج الفنان الكويتي عبد الله بوشهري عن صمته وقرر الرد على الاخبار المتداولة عن اكتشاف إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه بالحجر الصحي فورعودته من زيارته الأخيرة إلى إيران، مؤكدا أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة ومجرد إشاعة.

وكتب بو شهري عبر حسابه بموقع "تويتر" :" إلى البعض بدال لا تنشغلون باشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤايرس الله يشافيهم و يعافينا جميعاً ".

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وتابع :"أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

واختتم تغريدته قائلا :"أخيرا .. الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة".

وكان الفنان الكويتي عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، إلا أن تفشي فيروس "كورونا" بها خلال الأيام الماضية عجّل أمر عودته إلى بلاده الكويت، على اعتبار أنه ذو أصول إيرانية، وهو ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها.

ونشر حساب "المجلس" عبر موقع "تويتر"، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدى الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس "كورونا"، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.