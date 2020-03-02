شكرا لقرائتكم خبر عن "زغاريد ورقص" لبلبة وليلى علوى بحفل تجهيز 100 عروسة فى سوهاج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانتان لبلبة وليلى علوى، فى احتفالات صندوق "تحيا مصر" بتجهيز 100 عروسة جديدة من "دكان الفرحة" فى محافظة سوهاج، وظهرتا وسط الأهالى وشاركهن الفرحة بالرقص والزغاريد، كما التقطن معهن الصور التذكارية.

وفى صورجديدة، نشرها الحساب الرسمى لصندوق تحيا مصر، ظهرت لبلبلة وليلى علوى ومعهم هانى رمزى بالرقص والزغاريد مع الأهالى على أغانى رامى صبرى، وقال الصندوق عنها: "فرحنا معاهم وبمشاركتكم مستمرين عشان الفرحة تلف مصر".





وافتتح صندوق تحيا مصر، أمس الأحد، معرض بجامعة سوهاج يضم 30 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.





جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بالمحافظة لافتتاح عدد من مشروعات التنموية بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، الدكتورة سحر نصرالرئيس السابق للجنة التنفيذية للصندوق، الدكتورعلى جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رجل الأعمال منيرغبور، الفنانة ليلى علوى، الفنان هانى رمزى، الفنانة لبلبة، الفنانة هيدى كرم، الإعلامية منى عبد الغنى، الإعلامية دعاء فاروق والإعلامية جاسمين طه زكى.





ويستمرمعرض مبادرة " دكان الفرحة " لمدة 4 أيام والتى وفّرها من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسرالأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

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من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوى للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دورالأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات.















