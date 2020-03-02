شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعلن عبر "تيك توك": انتظروا مهرجان كرهت أمثالكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسابيع، أصدر هانى شاكر نقيب الموسيقيين قرارا بمنع مطربى المهرجانات من احياء الحفلات الغنائية، وهو القرار الذى أثار ضجة كبيرة، وتسبب في حالة من الانقسام على السوشيال ميديا، ما بين مؤيد للقرار، وآخر يرفضه.

ويبدو أن هذا القرار لم يؤثر كثيرا على نشاط مطربى المهرجانات من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، فقد أعلن شاكوش وعمر كمال عن طرح مهرجان "عود البطل"، بعد نجاح مهرجان بنت الجيران، غدا الثلاثاء، كذلك أعلن مغنى المهرجانات حمو بيكا عن طرح مهرجان جديد خلال أيام يحمل اسم " كرهت أمثالكم"، بحسب ما أعلن بيكا عبر حسابه على "تيك توك".

@hamobika انتظروا مهرجان كرهت أمثالكم♬ الصوت الأصلي - hamobika Advertisements

حمو بيكا قد أثار الجدل قبل أيام بسبب الملابس التي يرتديها، حيث نشر بيكا عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مرتديا بدلة رياضية "ترنج" أصفر اللون، لكن الأغرب أن "الترنج" يضيئ فى الظلالم، وهو ما سبب حيرة بين متابعيه على موقع التواصل.

من ناحية أخرى أعلن مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن حفل له فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تذكرتين الأولى الـvip تبلغ قيمتها 89 دولارا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا، وذلك فى شهرأبريل المقبل.

وطالب حمو بيكا جمهوره فى الولايات المتحدة الأمريكية حجز حفله الغنائى من خلال رابط نشره بصفحته على فيس بوك، قائلاً: "يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا"، بالدخول على الرابط تبين أن قيمة تذكرة الحفل الفنى 89 دولارًا أمريكيًا.

يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخرالنيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.