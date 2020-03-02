شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف حقيقة هجومها على محمد رمضان: عمرى ما كتبت عن نفسى أسطورة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة يسرا، حقيقة الأقاويل المتداولة عن هجومها على الفنان محمد رمضان، بعد بوست كتبته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تعليقا على جلسة تصوير لها مع مجلة "فوج" العالمية، حيث كتبت :"إذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك أسطورة.. فلن تصبح أسطورة مطلقا".

وأحدث تصريح يسرا جدلا، وربطه البعض أن له علاقة بمحمد رمضان، ولكن يسرا نفت ذلك مطلقا في تصريحات تليفزيوينة لها، مؤكدة إنها لم تقصد ذلك أبدا، قائلة :"ولا يخطر على بالي التفسير اللي انتو بتقولوه ده، مش ممكن أقارن نفسي بأي حد، لأني أنا حاجة وغيري حاجة، وكل واحد له شخصيته، وأنا في حياتي ما كتبت عن نفسي أني أسطورة، بيتكتب عني أني أسطورة، في فرق كبير جدا".

وظهرت النجمة الكبيرة يسرا، بإطلالة غريبة على غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، حيث ارتدت "بطانية" فوق ملابسها بألوان زاهية ونظارة شمس حمراء، ولكنها كانت جميلة كعادتها ومبهجة.

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وعلقت النجمة يسرا علي الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، قائلة :"يسعدنى أن احتفل بالذكرى السنوية الثالثة لـ voguearabia مع هذا الغلاف النابض بالحياة الممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج".

أما المجلة فعلقت على الصورة عبر حسابها الرسمي، قائلة :"يزدان الغلاف الثالث لعددنا الاحتفالي بعيدنا السنوي الثالث بصورة النجمة المصرية يسرا الغنيّة عن التعريف، فتاريخها الفني يعرفه القاصي والداني، كما أسهمت بذاتها في تشكيل تاريخ السينما العربية".

وقالت يسرا خلال حوارها مع المجلة :"أريد دوماً أن أكون مثيرة للإعجاب"، وأضافت : "إذا لم يقدّر الناس عملكِ ولا يرونكِ أسطورة، لن تصبحي أسطورة مطلقاً. اعلمي أنكِ تعملين من أجل الناس، ويجب أن تكوني عند حسن ظنهم دوماً".