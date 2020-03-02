شكرا لقرائتكم خبر عن "الجن" محمد ثروت يعلن عن إطلاق حسابه على "تيك توك" فى كواليس علاء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الكوميدى محمد ثروت، عن إطلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، أحد أشهر مواقع الفيديو القصيرة حاليا، ولكنه اختار الإعلان عن تدشين الحساب طريقة مختلفة ومبتكرة، حيث لجأ إلى ملابس شخصيته فى مسرحية "علاء الدين"، والتي يقدم من خلالها شخصية "الجنى".

ظهر محمد ثروت في أول فيديوهات على تيك توك وهى يرتدى ملابس الجنى في مسرحية علاء الدين قائلا "ده اول فيديو ليا على تيك توك .. استنوا فيديوهات تانية كتيرة .. وده الحساب الرسمي بتاعى.

@mohammedtharwatofficia1 أول ڤيديو ليا على ##تيك_توك ومش هيكون الأخير .. اعملوا ##فولو واستنوا الجديد ???? ##محمد_ثروت ##اكسبلور ##مصر ##الجني ##كوميديا ##ضحك♬ original sound - mohammedtharwatofficia1 Advertisements

وكان ثروت قد كشف عن مراحل تحوله لـ"جنى" فى مسرحية علاء الدين، التى يشارك فى بطولتها مع الفنان أحمد عز، فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل، وهو يخضع لعملية الماكياج التى يتحول بها للشخصية التى يجسدها فى المسرحية.

وشهد عرض علاء الدين الذى يخرجه مجدى الهوارى ويشارك فى بطولته تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فى ليالى عرضه في السعودية، بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحرى فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.