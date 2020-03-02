شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..سليمان عيد في سن الـ 80: الحمد الله هيبقى عندى شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز الفنان سليمان عيد بخفة ظل فى الصور التي ينشرها على حساباته، و الفيديوهات الساخرة، وشارك سليمان عيد جمهوره بصورة له من لعبه على فيس بوك انظر كيف ستبدو في سن 80، وكتب الحمد لله فى هذه السن هيبقى عندى شعر". ودائما ما يتناول " الترند" بشكل مختلف



سليمان عيد

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سليمان عيد، دخل مؤخرا عالم "تيك توك"، والذى يمكن المستخدمين، من استغلال صوت المطربين فى الأغانى، مع القيام ببعض الحركات وكأن المستخدم هو الذى يقوم بالغناء.

وكان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآه ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآه فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان"، الذى شارك به فى السباق الرمضان الماضى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطرعليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".