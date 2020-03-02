شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: متمسكة بالقضية رغم التهديدات وتطورات جديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، رهاب البيطار، تفاصيل وتطورات جديدة حول القضية المثيرة للجدل حتى الآن، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي واضح وصريح، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها"، كما أشارت إلى قيام قاضي التحقيقات بوضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة.

وأضافت البيطار عبر فيديو نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر": "أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

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وأشارت إنه سيتم الانتهاء من شهادة وفاة القتيل خلال يومين حيث سيتم إرسال جثته داخل سيارة إسعاف إلى سوريا، وسيكون في انتظاره لجنة طبية سورية.

و بعد أكثر من شهرين علي الحادث، لم يتم دفن جثة الشاب محمد الموسى حتى الآن، لوجود الكثير من الأزمات المتتالية، وأخرها ما كشفت عنه المحامية رهاب البيطار عبر حسابها بموقع "تويتر".

وأطلقت البيطار صرخة في وجه المسؤولين السوريين الذين تقاعسوا عن إمكانية نقله إلى العاصمة السورية دمشق، من الحدود، موضحًة أن منظمة لبنانية ساعدت في نقله خارج بيروت، وكتبت: "هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق".

وكانت قد ناشدت رهاب بيطار الجهات المسؤولة في لبنان وتحديدًا الجمهورية اللبنانية بسرعة التصديق على شهادة وفاة محمد الموسى الذي قُتل على يد الطبيب فادي الهاشم في العاشر من شهر يناير الماضي.

وكتبت رهاب بيطار، في تغريدة له عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلًة: "نداء إلى سفارتنا بالجمهورية اللبنانية مساعدتنا بالإسراع بتصديق شهادة الوفاة الرسمية والخاصة بالمغدور محمد الموسى".