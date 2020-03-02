شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس ديلاني يعود من جديد.. اقتراب عرض الموسم الثانى من Taboo لـ "توم هاردي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من ثلاثة سنوات مرت على عرض أخر حلقات الموسم الأول من مسلسل الدراما والرعب Taboo للممثل العالمي توم هاردى، والتي توقف عرضها في يناير عام 2017، وبالرغم من تحقيقه لنسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير إلا أن القائمين على المسلسل لم يكشفوا عن خطتهم للمواسم الجديدة.

وفي تقرير جديد لمصادر داخل شبكة الإذاعة البريطانية، رجح أن شهر ديسمبر القادم سيكون موعد طرح الموسم الثاني من السلسلة الدرامية الشهيرة، فبعد ان انتهى "توم هاردى" من تصوير فيلمه الجديد Venom 2، وانتقاله لمرحلة المونتاج، أصبح يمتلك وقت كبير لتصوير مشاهد الموسم الثاني من السلسلة لعرضها نهاية العام.

ورجح التقرير أن الموسم الثاني من السلسلة، سيضم نفس الممثلين الاساسين اللذين شاركوا في الموسم الأول، بالإضافة إلى نفس طاقم العمل الذي شارك "هاردي"، في تصوير فيلمه Venom 2، واللذين يستعدون حالياً لتصوير مشاهد الموسم الثاني من Taboo.

ومن المقرر ان تكشف الشبكة البريطانية fx عن الملامح الاولي من الموسم الجديد الأشهر القادمة، والتي ستضم ارتباط توم هاردي برواية تشارلز ديكنز A Christmas Carol، شبح عيد الميلاد التي تسرد من قبل تشابمان في لندن عام 1843، وسيشمل الموسم الجديد أيضاً كشف لغز تاتو "هاردى" وخلافاته الجديدة مع شركة الهند الشرقية.

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العمل تدور أحداثه فى عام 1800 حول مغامرات جيمس كيزياه ديلانى "توم هاردى"، الذى يحاول بناء إمبراطورية للنقل البحرى ويواجه مشاكل لا حصر لها، وعودته من أفريقيا إلى وطنه لندن بعد رحلة طويلة وشاقة، حتى أن أهل وطنه اعتقدوا أنه مات، لكنه يعود للندن لُيعيد بناء الإمبراطورية التى تركها له والده.

المسلسل يشارك فى بطولته ليو بيل وأونا شابلن وريتشارد ديكسون وديفيد هايمان ومايكل كيلى وجوناثان برايس وروى ثورن وجيسون واتكينز ومن تأليف شيبس هاردى وتوم هاردى وستيفين نايت ومن إخراج كريستوفر نايهولم.