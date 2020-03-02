شكرا لقرائتكم خبر عن فنان كويتى يشترى كمامة من ماركة عالمية بـ300 دولار.. ويثير غضب جماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان الكويتي عيسى المرزوق ضجة كبيرة بعد نشر فيديو كشف من خلاله أنه اشترى كمامات من ماركة عالمية وصل سعرها إلى 190 يورو، أى حوالي 300 دولار، من أجل مواجهة فيروس كورونا، حيث ظهر وهو يستعرض الكمامة، مؤكدا أن حجمها كان يزعجه ولكنه قام بتبديلها لتناسب حجم وجهه.

وعبر عدد كبير من الجماهير عن استيائهم من الفيديو، مؤكدين أنه حالة من الاستعراض لا يتناسب مع الحدث الذي يزعج العالم بأكمله، مؤكدين أن ذلك يعد نوع من الأستغلال لأزمة فيروس كورونا وهو امر غير مقبول.





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وجاء الفيديو الذى نشره المرزوق بعد انتشار الفيروس بشكل كبير في الكويت مؤخرًا، وإعلان إصابة عدد من الأشخاص به ووضعهم بالحجر الصحي، من ضمنهم الفنان عبدالله بو شهري.

و أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية قرارا يلزم أصحاب المطاعم والمقاهى والكافتريات وجميع المنشآت الغذائية وخانات وبسطات ومخازن المواد الغذائية بضرورة تقيد جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيامهم بتداول وتقديم المواد الغذائية.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى أمس الأحد إن القرار الملزم ينص كذلك على توفير المطهرات ومعقمات اليد للمستهلكين ولمرتاديها وللعاملين فيها مع تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية باختلاف أنواعها للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية فيها.

ولفتت فى هذا الشأن أيضا إلى تشديد التفتيش والرقابة على العاملين فى تلك المنشآت ومتداولى الأغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وذلك بصفة مؤقتة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وشددت الهيئة على أن كل من لا يتقيد بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للاجراءات المتبعة بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية.

وأسست هيئة الغذاء والتغذية الكويتية وفق القانون (112/2013) وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة فى الغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية فى تعزيز التغذية فى المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.