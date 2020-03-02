شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلها فى باريس بعد إصابة كبيرة في ركبتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة العالمية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء أمس الأحد في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، وذلك بعد سقوطها من كرسيها أثناء تأديتها عرض "Madame X" في Le Grand Rex في باريس، مساء الخميس، انهارت بالبكاء على المسرح نتيجة الألم الشديد في رجلها، حيث أنها عانت العام الماضي من إصابة بنفس الركبة.

وكتبت مادونا عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" لقد سقطت منذ ليلتين على خشبة المسرح عندما تم سحب كرسي من تحتي عن طريق الخطأ ، وهبطت على الأرض .. أستطيع أن أرى أن هذه الدمية المكسورة المربوطة بالشريط والغراء ، تحتاج إلى البقاء في السرير والراحة لبضعة أيام حتى تتمكن من إنهاء الجولة بابتسامة على وجهها .. شكرا لتفهمك باريس".



مادونا

وأوضحت صالة "جران ريكس" مكان الحفل، على موقعها الإلكتروني، يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها.

Advertisements

ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاماً، ستتمكن من الغناء في الأيام المقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية منذ 22 فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 مارس، ضمن جولتها "مدام إكس تور"

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مادونا التي تعاني من تمزق في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي وبكت، قائلة لجمهورها "أنا أشعر بألم مبرح لكن لا أريد شفقتكم. أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر".

وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في سبتمبر الماضي وأحيت في إطارها حفلات في شيكاجو وسان فرانسيسكو ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وبوسطن وفيلادلفيا، فضلاً عن ميامي ولشبونة ولندن، وتشكل باريس محطتها الأخيرة.

وتعد هذه الجولة هي الحادية عشرة لملكة البوب، التي بدأت الجولة في الـ 17 من سبتمبر 2019 في مدينة نيويورك، وستضطر مادونا لإلغاء 14 عرضا، بسبب إصابتها التي تسببت لها بـ"ألم لا يوصف"على حد وصفها.