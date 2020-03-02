فن ومشاهير

هند صبرى زوجة أحمد عز فى "هجمة مرتدة" رمضان المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة هند صبرى زوجة أحمد عز في أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها عز الذى يجسد دور ضابط مخابرات، حيث بدأت صورت عدد من مشاهدها بجانب عز في ديكور منزلهم فيلا في منطقة الحزام الأخضر.

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مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز من تـأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبري، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و الفنانة ماجدة زكى، والفنان محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

ومن ناحية أخرى تشارك هند صبري في فيلم "كيرة والجن" بجانب النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز لتجسد دور البطولة النسائية أمامهما، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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ويعد فيلم "كيرة والجن"  ثانى الأعمال التي تشارك فيها هند مع الثنائى عز وكريم، إذ شاركت مع كريم عبد العزيز فى فيلم "الفيل الازرق 2" الذى حقق نجاحا جماهيرياً فى شباك التذاكر بـ 105 مليون جنيه، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما شاركت فى بطولة فيلم "الممر"، مع أحمد عزالذى نال إشادات كبيرة لتناوله حقبة زمنية مهمة فى تاريخ الجيش المصري، من تأليف وإخراج شريف عرفة .

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