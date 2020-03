شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يعود لتجسيد شخصية "جاك سبارو" فى الجزء الجديد من قراصنة الكاريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وقد يعود جوني ديب بدور ثانوي في شخصيّة القبطان جاك سبارو في الجزء السادس من "قراصنة الكارييبي"، إذ أنّ الفيلم سيرتكز على شخصيّة نسائية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت شركة ديزني قررت من قبل عدم التعامل مع جوني ديب بعدما اتهمته زوجته آمبر هيرد بضربها، ولكن مدير شركة "ديزني" عمل على عودة الممثل البالغ من العمر 56 عامًا إلى الشركة بعدما نفت المحكمة هذه الادعاءات.

و شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.

وعلى غرار طرد ديب من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة افلام the Pirates of the Caribbean، على خلفية اعتداءه بالضرب على "آمبر هيرد"، دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2.

ورصدت المواقع العالمية أخر تطورات الحملة التي صممت موقع لحصد توقيعات من الجمهور لطرد "هيرد" الذي وصل لأكثر 170 ألف توقيع، خلال الايام الاخيرة الماضية بعد تأكيد اعتداء هيرد علي ديب بالضرب، وادعاءها بعكس ذلك مما عكس على مشواره الفني واستبعد من فيلمه الأخير.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، يظهر فيه اعتراف ضمنى للممثلة وهي تقول "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال"، وسرعان ما ربطت الصحيفة ذلك التسجيل بالحادثة التي تعرض لها ديب بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في استراليا بعد اصابته في الاصبع بشكل كبير، وهو ما ترجح الصحيفة أنه الاعتداء بالضرب.