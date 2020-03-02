شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة .. هكذا احتفلت نجمة Game of thrones بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة العالمية ناتلي إيمانويل، بشهرة كبيرة في عالم الدراما، بعد أداءها المبهر الذى ظهرت عليه بمسلسل الخيال Game of thrones والتي جسدت فيه شخصية "ميساندى"، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من الأعمال السينمائية الشهيرة مثل سلسلة أفلام Fast and Furious، المنتظر عرض أخر أجزاءها في مايو المقبل.

وتحتفل النجمة العالمية اليوم بعيد ميلادها الـ 31، بصورة من طفولتها مع والدتها نشرتها منذ قليل عبر حسابها بانستجرام، لتضيف رسالة مؤثرة قائلة " سنة آخري مضت في هذه الرحلة المجنونة التي يطلق عليها حياة، أنا ممتنه لكل الأشخاص في العام الماضي، الحياة بالتأكيد لها هدف، لا بد أن تفعل الكثير للوصول للأفضل".

وكانت النجمة العالمية قد وصلت مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، فى دارا لأوبرا المصرية، وانتهت الجمعة 30 نوفمبر الماضى، وحرصت على زيارة الاهرامات الثلاثة ونشر بعض الصور عبر حسابها الشخصي، قبل سفرها لمدينة أبو ظبي الإماراتية.

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يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1999، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعرالـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.