شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد رمضان "أنت جدع" تحتل المركز الأول فى ترند يوتيوب بأربع دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان محمد رمضان، بتصدر أغنيته الجديدة "أنت جدع"، ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها، إذ طرحها مساء أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

قال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول ".



محمد رمضان

واحتلت الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن"، وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، مقتربة من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان "أنت جدع"، ونشر صورة جديدة له من داخل سيارته عبر إنستجرام، وكتب: "مساء النجاح أغنية أنت جدع النهاردة، ثقة في الله نجاح ♥️????"

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وكان رمضان قد طرح البرومو الأول أغنيته منذ أيام عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلاً: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب أنت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

وظهر رمضان، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.