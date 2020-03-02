شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..رامى مالك يتصدر بوستر فيلم جيمس بوند بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرالنجم رامى مالك بوسترأحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوسترمؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثرمن فيلم لعب فيه دورالعميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.

على جانب آخر يحتفل اليوم الاثنين النجم دانيال كريج بعيد ميلاده الـ 52 بعدما اشتهر بلعب بطولة العديد من الأعمال المميزة في هوليود أبرزها بكل تأكيد هو دور جيمس بوند الذي اشتهر به بعدما قام ببطولة عدة أفلام حول الشخصية الشهيرة، ليصبح بالأرقام أفضل من لعب الشخصية على مرالعصورويتربع على عرش النجوم الذين لعبوا تلك الشخصية الشهيرة.

Advertisements

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.